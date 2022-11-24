В Крымске мужчина устроил стрельбу на улице. Есть жертвы

Как сообщает ТАСС, мужчина устроил стрельбу в Крымске рядом с торговым центром «Славянский». Агентство со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что погибли четыре человека, в том числе сам нападавший. По данным другого издания — РИА Новости, погибших двое.

Телеграм-канал База опубликовал видео, на котором мужчина с автоматом идет по улице и стреляет в прохожих. По данным канала, нападавший успел убить одного человека, после чего совершил самоубийство.