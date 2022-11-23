В центре Краснодара трое мужчин устроили перестрелку. Есть раненый

В пресс-службе УМВД Краснодара сообщили, что конфликт со стрельбой произошел между тремя мужчинами на улице Головатого. Одного из участников госпитализировали с огнестрельным ранением.

Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения с места происшествия и доставили возможных участников перестрелки в отдел. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Как писали Юга.ру, летом перестрелку устроили на улице Российской, 267 в ЖК «Оникс». Все произошло, когда мужчина приехал отдать автомобиль супруге, а ему брызнули в лицо перцовым баллончиком.