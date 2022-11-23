В центре Краснодара трое мужчин устроили перестрелку. Есть раненый

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Днем 23 ноября в Краснодаре открыли стрельбу в центре города

В пресс-службе УМВД Краснодара сообщили, что конфликт со стрельбой произошел между тремя мужчинами на улице Головатого. Одного из участников госпитализировали с огнестрельным ранением.

Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения с места происшествия и доставили возможных участников перестрелки в отдел. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Как писали Юга.ру, летом перестрелку устроили на улице Российской, 267 в ЖК «Оникс».  Все произошло, когда мужчина приехал отдать автомобиль супруге, а ему брызнули в лицо перцовым баллончиком.

Краснодар Полиция Происшествия Стрельба

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