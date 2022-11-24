В Краснодарском крае упал параплан, есть погибшие

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот телеграм-канала t.me/tipich_apsheronsk
    © Скриншот телеграм-канала t.me/tipich_apsheronsk

В Хадыженске 24 ноября параплан упал на легковой автомобиль. Два человека погибли

В Хадыженске на автомобиль упал параплан с мотором. Уточняется, что все произошло на улице Кирова около 14:10. Пилот и пассажир летательного средства погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. На месте проводятся следственные мероприятия, устанавливаются причины крушения.

Информацию о происшествии Юга.ру подтвердили в краевой прокуратуре. Проверку по факту падения параплана начали в транспортной прокуратуре. 

Как писали Юга.ру, в конце октября в Адыгее упал мотодельтаплан. Оба человека, находившиеся на борту, погибли. 

Апшеронский район Происшествия смерть

Новости

На большей части Дальнего Западного обхода Краснодара уложили асфальт. Дорогу планируют сдать к курортному сезону
В Краснодарском крае упал параплан, есть погибшие
Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Рассказываем, что теперь нельзя
В Сочи планируют разработать программу по восстановлению дорог, разрушенных оползнями
Утренний затор на Тургеневском мосту полиция Краснодара объяснила проверкой документов в рамках учений
В Новороссийске прошёл одиночный пикет. Жители требуют закрыть мусорный полигон

Лента новостей

Реклама на сайте