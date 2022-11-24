В Краснодарском крае упал параплан, есть погибшие
В Хадыженске 24 ноября параплан упал на легковой автомобиль. Два человека погибли
В Хадыженске на автомобиль упал параплан с мотором. Уточняется, что все произошло на улице Кирова около 14:10. Пилот и пассажир летательного средства погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. На месте проводятся следственные мероприятия, устанавливаются причины крушения.
Информацию о происшествии Юга.ру подтвердили в краевой прокуратуре. Проверку по факту падения параплана начали в транспортной прокуратуре.
Как писали Юга.ру, в конце октября в Адыгее упал мотодельтаплан. Оба человека, находившиеся на борту, погибли.