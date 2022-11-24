В Краснодарском крае упал параплан, есть погибшие

В Хадыженске 24 ноября параплан упал на легковой автомобиль. Два человека погибли

В Хадыженске на автомобиль упал параплан с мотором. Уточняется, что все произошло на улице Кирова около 14:10. Пилот и пассажир летательного средства погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. На месте проводятся следственные мероприятия, устанавливаются причины крушения.

Информацию о происшествии Юга.ру подтвердили в краевой прокуратуре. Проверку по факту падения параплана начали в транспортной прокуратуре.