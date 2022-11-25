В пяти городах юга России «Агрокомплекс» проведёт дни открытых дверей с дегустациями и подарками

Реклама Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Каждую субботу в магазинах торговой сети «Агрокомплекс Выселковский» будут проходить дни открытых дверей в разных городах юга России

Ближайшие мероприятия запланированы в Краснодаре, Ейске, Усть-Лабинске, Новороссийске и Ростове-на-Дону. Здесь покупателей будут ждать приятные сюрпризы от «Агрокомплекса».

Где и когда пройдут дни открытых дверей

26 ноября:

в Усть-Лабинске (ул. Пролетарская, 45);
в Ейске (ул. Первомайская, 191).

3 декабря:

в Ейске (ул. Луначарского, 29);
в Усть-Лабинске (ул. Красная 57/3).

10 декабря:

в Краснодаре (ул. Атарбекова, 38);
в Новороссийске (ул. Бориса Пупко, 1);
в Ростове-на-Дону (ул. Днепропетровская, 8).

«В преддверии новогодних праздников мы хотим создать у наших покупателей праздничное настроение, чтобы поход в магазин приносил им ещё больше радости и выгоды. Для этого приглашаем всех на дегустации продукции брендов «Агрокомплекса». За покупки ряда товаров взрослым предлагаем получить подарки, а маленьким посетителям — поучаствовать в конкурсах с аниматорами», — рассказала руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

Дни открытых дверей в магазинах «Агрокомплекс Выселковский» стартуют в 11:00.

В дегустациях участвуют премиальные твёрдые сыры Emmental Gold, Gouda Gold, Parmesan Gold, Gruyere Original, а также сыр моцарелла в форме шариков. За покупку одной упаковки выдержанного сыра можно получить фирменную терку, а за приобретение пары — фирменный нож для нарезки сыра.

Кроме того, гости смогут попробовать колбасы «Мраморная», «Italiano с фенхелем и черным перцем», «Сальчичон» и сервелат «Фирменный». За чек на сумму от 600 рублей покупателю выдадут брендированную сумку-шопер, а за чек от 1200 рублей — дождевик. Детям предложат полакомиться творожными сырками и йогуртами «Агрокомплекс Выселковский».

Читайте также:

Широкий ассортимент, отменное качество и натуральный вкус продукции брендов «Агрокомплекс Выселковский», «Николаевские сыроварни», «Labinsk beef», «Медвёдовские традиции» обеспечивают покупательский интерес жителей и гостей южных регионов круглый год. В предновогодний период «Агрокомплекс Выселковский» готовится к повышенному спросу и насыщает полки самыми любимыми у населения продуктами. К праздникам агрохолдинг предлагает обратить внимание на свои премиальные продукты, которые украсят любое торжество. Среди них — выдержанные твёрдые сыры, сырокопчёные колбасы и деликатесы.

Время проведения мероприятий ограничено. Подробности уточняйте на горячей линии 8 800 2500 690 или у продавцов в магазинах «Агрокомплекс Выселковский».

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Акции Еда Продукты питания

Новости

Бабушки из «Отрядов Путина» пригласили Месси в Краснодар и обещали научить его играть в футбол
Стрельба в Крымске. Собрали всё, что известно о трагедии
В Краснодаре реконструируют улицу Симферопольскую и пустят по ней общественный транспорт
В Новороссийске создадут футбольную команду из спортсменов с ампутированными конечностями
В Кабардино-Балкарии школьники играли террористов на учениях
Краснодарский адвокат защищает журналиста в деле против телеведущего Владимира Соловьева

Лента новостей

Реклама на сайте