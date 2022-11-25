В пяти городах юга России «Агрокомплекс» проведёт дни открытых дверей с дегустациями и подарками
Каждую субботу в магазинах торговой сети «Агрокомплекс Выселковский» будут проходить дни открытых дверей в разных городах юга России
Ближайшие мероприятия запланированы в Краснодаре, Ейске, Усть-Лабинске, Новороссийске и Ростове-на-Дону. Здесь покупателей будут ждать приятные сюрпризы от «Агрокомплекса».
Где и когда пройдут дни открытых дверей
26 ноября:
в Усть-Лабинске (ул. Пролетарская, 45);
в Ейске (ул. Первомайская, 191).
3 декабря:
в Ейске (ул. Луначарского, 29);
в Усть-Лабинске (ул. Красная 57/3).
10 декабря:
в Краснодаре (ул. Атарбекова, 38);
в Новороссийске (ул. Бориса Пупко, 1);
в Ростове-на-Дону (ул. Днепропетровская, 8).
«В преддверии новогодних праздников мы хотим создать у наших покупателей праздничное настроение, чтобы поход в магазин приносил им ещё больше радости и выгоды. Для этого приглашаем всех на дегустации продукции брендов «Агрокомплекса». За покупки ряда товаров взрослым предлагаем получить подарки, а маленьким посетителям — поучаствовать в конкурсах с аниматорами», — рассказала руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.
Дни открытых дверей в магазинах «Агрокомплекс Выселковский» стартуют в 11:00.
В дегустациях участвуют премиальные твёрдые сыры Emmental Gold, Gouda Gold, Parmesan Gold, Gruyere Original, а также сыр моцарелла в форме шариков. За покупку одной упаковки выдержанного сыра можно получить фирменную терку, а за приобретение пары — фирменный нож для нарезки сыра.
Кроме того, гости смогут попробовать колбасы «Мраморная», «Italiano с фенхелем и черным перцем», «Сальчичон» и сервелат «Фирменный». За чек на сумму от 600 рублей покупателю выдадут брендированную сумку-шопер, а за чек от 1200 рублей — дождевик. Детям предложат полакомиться творожными сырками и йогуртами «Агрокомплекс Выселковский».
Широкий ассортимент, отменное качество и натуральный вкус продукции брендов «Агрокомплекс Выселковский», «Николаевские сыроварни», «Labinsk beef», «Медвёдовские традиции» обеспечивают покупательский интерес жителей и гостей южных регионов круглый год. В предновогодний период «Агрокомплекс Выселковский» готовится к повышенному спросу и насыщает полки самыми любимыми у населения продуктами. К праздникам агрохолдинг предлагает обратить внимание на свои премиальные продукты, которые украсят любое торжество. Среди них — выдержанные твёрдые сыры, сырокопчёные колбасы и деликатесы.
Время проведения мероприятий ограничено. Подробности уточняйте на горячей линии 8 800 2500 690 или у продавцов в магазинах «Агрокомплекс Выселковский».