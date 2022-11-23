Над Севастополем сбили пять беспилотников

По информации губернатора, три БПЛА уничтожили над акваторией, ещё два беспилотника сбили при попытке подлета к Балаклавской ТЭС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил о попытке атаки Балаклавской ТЭС. Сработала система ПВО, были сбиты два беспилотника, ещё три БПЛА над акваторией уничтожил флот.

Михаил Развожаев предположил, что атака была приурочена к годовщине блэкаута в Крыму.

Пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры службы полуострова не зафиксировали, данных о пострадавших не поступало. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, добавил губернатор.

В городе вечером 22 ноября приостановили движение морского пассажирского транспорта, писал Telegram-канал «Транспорт Севастополя».

В ноябре Юга.ру писали о том, что в Крыму в районе энергоподстанции на 220 киловольт «Кафа» в Феодосии российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник.