Над Севастополем сбили пять беспилотников

Крым

Распечатать

  • Севастополь © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Севастополь © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По информации губернатора, три БПЛА уничтожили над акваторией, ещё два беспилотника сбили при попытке подлета к Балаклавской ТЭС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил о попытке атаки Балаклавской ТЭС. Сработала система ПВО, были сбиты два беспилотника, ещё три БПЛА над акваторией уничтожил флот.

Михаил Развожаев предположил, что атака была приурочена к годовщине блэкаута в Крыму.

Пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры службы полуострова не зафиксировали, данных о пострадавших не поступало. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, добавил губернатор.

В городе вечером 22 ноября приостановили движение морского пассажирского транспорта, писал Telegram-канал «Транспорт Севастополя».

В ноябре Юга.ру писали о том, что в Крыму в районе энергоподстанции на 220 киловольт «Кафа» в Феодосии российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник.

Крым Севастополь

Новости

Для свалки под Горячим Ключом подготовили проект рекультивации за 12 млн рублей. Когда начнут работы, неизвестно
В Краснодаре осудили участников экстремистского сообщества. Организатору дали 6,5 лет колонии
В Крыму матрос получил год условно за призывы убивать российских военных
В Краснодаре у ККБ № 2 построят подземный переход. На улице Красных Партизан ограничат движение
На автодороге «Краснодар-Кропоткин» два грузовика столкнулись и загорелись
В Анапе 8-летний ребенок угнал микроавтобус и устроил ДТП

Лента новостей

Новый год — 2023 в пути
Вчера, 12:46
Новый год — 2023 в пути
Как жителям Краснодарского края необычно встретить праздник в круизе или в тусовочном поезде
Новый мэр о старых проблемах
Вчера, 18:00
Новый мэр о старых проблемах
Собрали поручения главы Краснодара и комментарии общественников
В Краснодарском крае жена мобилизованного с травмами спины пытается вернуть его из зоны СВО через суд
Вчера, 19:06
В Краснодарском крае жена мобилизованного с травмами спины пытается вернуть его из зоны СВО через суд

Реклама на сайте