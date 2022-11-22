В Туапсинском районе с начала года вырубили деревья на 658 млн рублей

В 2022 году в Краснодарском крае от незаконной вырубки деревьев больше всего пострадал Туапсинский район

С начала 2022 года в лесном массиве Туапсинского района вырубили деревьев на 658 млн рублей. Это 70% от всего объема незаконно срубленных лесных насаждений на территории региона и 77% от всего причиненного ущерба, сообщили в пресс-службе Минприроды края.

Всего с начала 2022 года на территории Туапсинского района зафиксировали 37 случаев незаконной вырубки. Общий объем древесины составил 2,5 тыс. куб. метров.

Материалы по каждому случаю направили в ОМВД Туапсинского района. Там должны найти виновных и привлечь к ответственности.

Ранее Юга.ру писали, что в заповедниках Новороссийска и Туапсинского района незаконно вырубили деревья на сумму более 200 млн рублей. Также от вырубки пострадал Большой Утриш. Там сумма ущерба составила 40 млн рублей.