«Крути педали». В Краснодаре откроется выставка детских машин времён СССР

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Фелицына
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Фелицына

В Краснодарском музее имени Фелицына 25 ноября откроется ностальгическая выставка

Её приурочили к вековой дате образования СССР. Представлено около 70 редких раритетных педальных машин из коллекции Александра Лунёва. Среди них мотороллер «Крошка», «Урал», «Львовянка», «Москвич 403», «Нева», «Педальный конь», «Радуга-М3» и многие другие уникальные экспонаты.

Также экспозицию дополняют тематические предметы из фондов музея Фелицына и коллекционные игрушечные машинки. Посетители выставки «Крути педали» смогут проследить историю развития советского автомобилестроения — с 30-х до 90-х годов ХХ века.

Выставка будет работать до 26 февраля 2023 года по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билетов от 250 до 350 рублей.

  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Фелицына
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Фелицына
  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Фелицына
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Фелицына

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко работает выставка «Мастер» памяти известного художника-каллиграфа Леонида Проненко. Автор обыгрывает стихи Эдгара По и Александра Пушкина, прозу Александра Грина, цитаты Уильяма Морриса, слова и символы.

Афиша Выставки Дети Краснодар Музеи

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«Крути педали». В Краснодаре откроется выставка детских машин времён СССР
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