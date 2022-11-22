«Крути педали». В Краснодаре откроется выставка детских машин времён СССР
В Краснодарском музее имени Фелицына 25 ноября откроется ностальгическая выставка
Её приурочили к вековой дате образования СССР. Представлено около 70 редких раритетных педальных машин из коллекции Александра Лунёва. Среди них мотороллер «Крошка», «Урал», «Львовянка», «Москвич 403», «Нева», «Педальный конь», «Радуга-М3» и многие другие уникальные экспонаты.
Также экспозицию дополняют тематические предметы из фондов музея Фелицына и коллекционные игрушечные машинки. Посетители выставки «Крути педали» смогут проследить историю развития советского автомобилестроения — с 30-х до 90-х годов ХХ века.
Выставка будет работать до 26 февраля 2023 года по адресу улица Гимназическая, 67. Стоимость билетов от 250 до 350 рублей.
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