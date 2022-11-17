В Краснодаре открылась выставка каллиграфических композиций

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 17 ноября открылась выставка «Мастер» памяти известного художника-каллиграфа Леонида Проненко

Ретроспективная экспозиция состоит из более чем 30 работ, созданных им в разные годы. Автор обыгрывает стихи Эдгара По и Александра Пушкина, прозу Александра Грина, цитаты Уильяма Морриса, слова и символы, а также уникальные в своём роде каллиграфические экслибрисы — знаки принадлежности книги к частной библиотеке.

«В качестве отправной точки для создания своих работ Леонид Проненко применял алфавитные композиции, являющиеся целостным высказыванием и вне контекста. Для создания композиций автор использовал преимущественно ширококонечные перья для письма и итальянский курсив в качестве шрифта», — рассказали в пресс-службе музея Коваленко.

Выставка будет работать до 4 декабря по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 200 рублей.

  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

Как писали Юга.ру, в краснодарском парке «Россия — Моя история» покажут мультимедийную выставку «Русский Азов». Одноименный проект выиграл грант на 29 млн рублей от президентского фонда культурных инициатив.

Афиша Искусство Краснодар Музеи

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