В спецоперации погибли трое мобилизованных из Ростовской области

Информация появилась в официальном телеграм-канале. 3 ноября погиб 33-летний рядовой Андрей Денисенко, уроженец Семикаракорска. Призывался на срочную военную службу в декабре 2008 года. 19 октября 2022-го в соответствии с указом президента РФ №647 его мобилизовали в зону специальной военной операции. У него остались жена и две несовершеннолетних дочери — семи и девяти лет.

В тот же день в результате выполнения боевых задач погиб 34-летний сержант Вячеслав Шлома, родившийся в селе Самарское Азовского района. В 2009 году проходил срочную военную службу, 19 октября 2022-го был мобилизован.

8 ноября в зоне СВО умер мобилизованный 27 сентября 34-летний старший сержант Алексей Тиктаров. С женой он растил двоих детей — семилетнего сына и шестилетнюю дочь.

Как писали Юга.ру, ранее в специальной военной операции погиб 38-летний атаман хуторского казачьего общества «Гулькевичи» Ростислав Волков. В октябре 2022 года он отправился на Донбасс в составе добровольческого отряда, где был командиром отделения.