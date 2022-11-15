В спецоперации погибли трое мобилизованных из Ростовской области

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Serdjo Photo, freepik.com
    © Фото Serdjo Photo, freepik.com

Администрация Сальского района 15 ноября заявила о гибели трёх мобилизованных из Ростовской области

Информация появилась в официальном телеграм-канале. 3 ноября погиб 33-летний рядовой Андрей Денисенко, уроженец Семикаракорска. Призывался на срочную военную службу в декабре 2008 года. 19 октября 2022-го в соответствии с указом президента РФ №647 его мобилизовали в зону специальной военной операции. У него остались жена и две несовершеннолетних дочери — семи и девяти лет.

В тот же день в результате выполнения боевых задач погиб 34-летний сержант Вячеслав Шлома, родившийся в селе Самарское Азовского района. В 2009 году проходил срочную военную службу, 19 октября 2022-го был мобилизован.

8 ноября в зоне СВО умер мобилизованный 27 сентября 34-летний старший сержант Алексей Тиктаров. С женой он растил двоих детей — семилетнего сына и шестилетнюю дочь.

Как писали Юга.ру, ранее в специальной военной операции погиб 38-летний атаман хуторского казачьего общества «Гулькевичи» Ростислав Волков. В октябре 2022 года он отправился на Донбасс в составе добровольческого отряда, где был командиром отделения.

Армия кладбище Ростов-на-Дону смерть Частичная мобилизация для СВО

Все материалы по теме:

Новости

За сбитые самолеты и уничтоженные танки мобилизованных поощрят финансово
В спецоперации погибли трое мобилизованных из Ростовской области
«Разочарование и безнадежность». Суд изъял земли у сочинских фермеров
В спецоперации погиб казачий атаман из Гулькевичей
Тигрица Деда Мороза. Хищницу из Краснодарского края поселили в резиденции в Великом Устюге
«Это как предсмертная записка». Мать ребёнка-инвалида из Славянска-на-Кубани просит вернуть домой мобилизованного мужа

Лента новостей

«Масштаб нужды не поддаётся осознанию»
Сегодня, 08:30
«Масштаб нужды не поддаётся осознанию»
Три девушки из Краснодара отвезли в Мариуполь 20 тонн гуманитарной помощи
«Это как предсмертная записка»
Сегодня, 14:00
«Это как предсмертная записка»
Мать ребёнка-инвалида из Славянска‑на‑Кубани просит вернуть домой мобилизованного мужа
Автомобильное движение по Крымскому мосту снова перекроют
Сегодня, 12:40
Автомобильное движение по Крымскому мосту снова перекроют

Реклама на сайте