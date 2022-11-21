Суд обязал мэрию Геленджика устранить сброс сточных вод в акваторию Черного моря
Природоохранная прокуратура подала в суд на мэрию Геленджика за слив сточных вод в Черное море
Азово-Черноморская природоохранная прокуратура подала иск в суд на мэрию Геленджика. Ведомство установило, что на участках, которыми владеет муниципалитет, работают три бесхозных водовыпуска.
Стоки из этих труб сбрасываются в Черное море без предварительной очистки. Также там нет специальных сооружений, которые должны обеспечивать охрану от загрязнения и заиления.
Суд согласился с требованием прокуратуры и обязал мэрию признать водовыпуски бесхозными и оборудовать их специальными сооружениями. Исполнение решения суда контролируют в прокуратуре.
Как писали Юга.ру, в 2021 году Росприроднадзор подал в суд на мэрию Краснодара за то, что городские власти проигнорировали предписания и не устранили сброс неочищенных сточных вод в реку Кубань.