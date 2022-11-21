Суд обязал мэрию Геленджика устранить сброс сточных вод в акваторию Черного моря

Краснодарский край

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  • © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

Природоохранная прокуратура подала в суд на мэрию Геленджика за слив сточных вод в Черное море

Азово-Черноморская природоохранная прокуратура подала иск в суд на мэрию Геленджика. Ведомство установило, что на участках, которыми владеет муниципалитет, работают три бесхозных водовыпуска.

Стоки из этих труб сбрасываются в Черное море без предварительной очистки. Также там нет специальных сооружений, которые должны обеспечивать охрану от загрязнения и заиления.

Суд согласился с требованием прокуратуры и обязал мэрию признать водовыпуски бесхозными и оборудовать их специальными сооружениями. Исполнение решения суда контролируют в прокуратуре.

Как писали Юга.ру, в 2021 году Росприроднадзор подал в суд на мэрию Краснодара за то, что городские власти проигнорировали предписания и не устранили сброс неочищенных сточных вод в реку Кубань. 

Геленджик Прокуратура Черное море Экология

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Суд обязал мэрию Геленджика устранить сброс сточных вод в акваторию Черного моря
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