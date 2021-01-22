В Белореченском районе спасли двух лебедей, которые застряли во льду

Краснодарский край

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20 января в Краснодарском крае спасатели освободили двух птиц изо льда

Во второй половине дня в селе Новоалексеевском Белореченского района два лебедя застряли в водоеме в окрестностях карьера «Арго». Местные жители заметили птиц и позвонили спасателям. Прибывшие специалисты «Кубань-СПАС» решили добираться к животным на катамаране, так как лед был недостаточно прочным.

Спасатели разбили ледяную корку, подплыли к «обессилившим и перепуганным птицам» и сделали для них полынью.

«Оказавшись на свободе, лебеди улетели», — рассказали в инстаграме службы 21 января.

Напомним, в конце декабря в Новороссийске спасли застрявшего в ливневке голубя, которого окружили коты.

Белореченский район Животные

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