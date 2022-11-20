Ветераны войны предложили переименовать Волгоград в Сталинград

В Волгограде готовятся отмечать 80 годовщину победы в Сталинградской битве. Традиционно 19 ноября, в день начала разгрома фашистских войск под Сталинградом, и ещё в некоторые памятные даты город официально переименовывают. В этот раз ветераны войны и труда Волгоградской области попросили губернатора Андрея Бочарова насовсем вернуть столице историческое название.

«Помня о наказе воинов-фронтовиков, перед которыми мы в вечном долгу, считаем, что именно сейчас настало время в память о защитниках непокорённого города восстановить историческую справедливость и вернуть ему гордое имя Сталинград», — обратился председатель Волгоградского городского совета ветеранов, почётный горожанин Александр Струков.

«Когда закончилась Сталинградская битва, наши друзья говорили: подвиг Сталинграда — это орден мужества на груди земного шара. У меня сейчас только одно желание: все оставшиеся жизненные дни поддерживать славу Сталинграда, и чтобы мой прах лёг в землю Сталинграда», — поддержал его участник Великой Отечественной войны Евгений Рогов.