В Сочи запретили ловить барабулю меньше 8,5 см
Росрыболовство попросило ловить в Сочи только длинную барабулю
Госинспектор Росрыболовства Геннадий Голуб сообщил «РИА Новости», что на побережье Сочи нельзя ловить барабулю короче 8,5 сантиметров. Запрет ведомства связан для рыбаков-любителей с сохранением этого вида для улова следующего года — маленькие рыбы должны подрасти, так что при поимке их следует отпустить.
Голуб подчеркнул, что в этом году высокий сезон ловли барабули сдвинулся на два месяца ближе к зиме из-за климатических условий, обычно рыба активно набирает вес в сентябре.
Как писали Юга.ру, в сентябре в Сочинском нацпарке спасали рыбу из пересохшей реки.
18 ноября, 17:00Чемпионат без России
20 ноября стартует главный футбольный турнир планеты. Ностальгируем и рассказываем, где его смотреть и за кого болеть
17 ноября, 11:45«На детские книжки с наклейками рост до 100%»
Что происходит в Краснодарском крае с ценами на книги и причём тут геополитика?
18 ноября, 16:16 РекламаРучки из пластиковых карт и перец из карандаша
Чем удивлял Альфа-Банк на открытии фиджитал-офиса в центре Краснодара