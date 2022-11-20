В Сочи запретили ловить барабулю меньше 8,5 см

Госинспектор Росрыболовства Геннадий Голуб сообщил «РИА Новости», что на побережье Сочи нельзя ловить барабулю короче 8,5 сантиметров. Запрет ведомства связан для рыбаков-любителей с сохранением этого вида для улова следующего года — маленькие рыбы должны подрасти, так что при поимке их следует отпустить.

Голуб подчеркнул, что в этом году высокий сезон ловли барабули сдвинулся на два месяца ближе к зиме из-за климатических условий, обычно рыба активно набирает вес в сентябре.

Как писали Юга.ру, в сентябре в Сочинском нацпарке спасали рыбу из пересохшей реки.