В Сочи запретили ловить барабулю меньше 8,5 см

Краснодарский край

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  • © Фото Fredrik Ohlander, Unsplash.com
    © Фото Fredrik Ohlander, Unsplash.com

Росрыболовство попросило ловить в Сочи только длинную барабулю

Госинспектор Росрыболовства Геннадий Голуб сообщил «РИА Новости», что на побережье Сочи нельзя ловить барабулю короче 8,5 сантиметров. Запрет ведомства связан для рыбаков-любителей с сохранением этого вида для улова следующего года — маленькие рыбы должны подрасти, так что при поимке их следует отпустить. 

Голуб подчеркнул, что в этом году высокий сезон ловли барабули сдвинулся на два месяца ближе к зиме из-за климатических условий, обычно рыба активно набирает вес в сентябре. 

Как писали Юга.ру, в сентябре в Сочинском нацпарке спасали рыбу из пересохшей реки. 

Рыболовство Сочи

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