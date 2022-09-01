В Сочинском нацпарке спасают рыбу из пересохшей реки
В Сочи из-за аномальной жары пересохло русло реки Агура и теперь оттуда вылавливают рыбу
Ранее стало известно, что в Сочи пересохли Агурские водопады. Это случилось из-за засухи. Река Агура исчезла из ущелья и обнажила каменный котлован.
Сотрудники нацпарка осмотрели русло в районе большого водопада и обнаружили небольшие образования воды, в которых скопилась рыба. Инспекторы отловили выживших особей и выпустили в реку Мацеста.
В пресс-службе нацпарка отметили, что сейчас очень важно переместить выживших особей в Мацесту.
«В свое время в Агуре ученые находили даже угря. Второй год подряд происходят пересыхания реки. Несомненно, с такими засухами неизбежно будут происходить изменения в ихтиофауне. Если не останется ям, в которых диаспоры могли бы переждать, это будет иметь необратимые последствия, не только для самих рыб, но и для тех видов, которые ими питаются, например, водяной уж может остаться без кормовой базы», — сказал заместитель директора по научной работе Сочинского национального парка Борис Туниев.
Сейчас инспекторы совместно с учеными принимают все возможные меры по спасению рыбы в реке Агура. Из двух ям удалось спасти шесть видов. В парке отметили, что интересной находкой оказался только сом, а остальным видам не угрожает исчезновение. В зоне риска находится только бычок, который обитает в прибрежных зонах.
Агурские водопады пересыхают не первый раз. Ранее такое случалось в 2020 году из-за засушливой погоды. Тогда сообщалось, что до этого случая водопады пересыхали 40 лет назад.