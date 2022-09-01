В Сочинском нацпарке спасают рыбу из пересохшей реки

Ранее стало известно, что в Сочи пересохли Агурские водопады. Это случилось из-за засухи. Река Агура исчезла из ущелья и обнажила каменный котлован.

Сотрудники нацпарка осмотрели русло в районе большого водопада и обнаружили небольшие образования воды, в которых скопилась рыба. Инспекторы отловили выживших особей и выпустили в реку Мацеста.

В пресс-службе нацпарка отметили, что сейчас очень важно переместить выживших особей в Мацесту.

«В свое время в Агуре ученые находили даже угря. Второй год подряд происходят пересыхания реки. Несомненно, с такими засухами неизбежно будут происходить изменения в ихтиофауне. Если не останется ям, в которых диаспоры могли бы переждать, это будет иметь необратимые последствия, не только для самих рыб, но и для тех видов, которые ими питаются, например, водяной уж может остаться без кормовой базы», — сказал заместитель директора по научной работе Сочинского национального парка Борис Туниев.