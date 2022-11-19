На Ейском шоссе за 15 минут произошло две аварии
Сразу два ДТП случилось в Краснодаре на Ейском шоссе в течение 15 минут
Два ДТП за короткий промежуток времени произошло на Ейском шоссе в Краснодаре днем 19 ноября.
Примерно в 16:00 в районе пересечения с 9-й Тихой микроавтобус, двигавшийся в сторону «Баскет-холла», врезался в эвакуатор.
Пятнадцатью минутами спустя и двумя километрами севернее произошла авария сразу с тремя автомобилями: столкнулись Lada, Audi и Opel.
По обоим случаям полицией начато расследование всех обстоятельств произошедшего. Жертв нет.
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