На Ейском шоссе за 15 минут произошло две аварии

Краснодарский край

Распечатать

  • Последствия ДТП с тремя автомобилями на Ейском шоссе, 19 ноября 2022 г. © Скриншот телеграм-канала «Крайнодар №1 Телетайп», T.me/tipichkras
    Последствия ДТП с тремя автомобилями на Ейском шоссе, 19 ноября 2022 г. © Скриншот телеграм-канала «Крайнодар №1 Телетайп», T.me/tipichkras

Сразу два ДТП случилось в Краснодаре на Ейском шоссе в течение 15 минут

Два ДТП за короткий промежуток времени произошло на Ейском шоссе в Краснодаре днем 19 ноября.

Примерно в 16:00 в районе пересечения с 9-й Тихой микроавтобус, двигавшийся в сторону «Баскет-холла», врезался в эвакуатор.

Пятнадцатью минутами спустя и двумя километрами севернее произошла авария сразу с тремя автомобилями: столкнулись Lada, Audi и Opel.

По обоим случаям полицией начато расследование всех обстоятельств произошедшего. Жертв нет.

Ранее на этой неделе сразу семь автомобилей столкнулись на краснодарской улице Захарова.

ДТП Краснодар

Новости

На Ейском шоссе за 15 минут произошло две аварии
В Краснодаре на школьной линейке умер восьмиклассник
В станице Воронежской в ночном ДТП погиб человек
В Тимашевске приговорили к колонии-поселению двух популярных видеоблогеров
На чиновников краевого минкульта завели уголовное дело за слишком медленный ремонт «Малой земли»
Пропавший 11-летний мальчик найден живым

Лента новостей

Чемпионат без России
Вчера, 17:00
Чемпионат без России
20 ноября стартует главный футбольный турнир планеты. Ностальгируем и рассказываем, где его смотреть и за кого болеть
«На детские книжки с наклейками рост до&nbsp100%»
17 ноября, 11:45
«На детские книжки с наклейками рост до 100%»
Что происходит в Краснодарском крае с ценами на книги и причём тут геополитика?
Ручки из пластиковых карт и перец из карандаша
Вчера, 16:16 Реклама
Ручки из пластиковых карт и перец из карандаша
Чем удивлял Альфа-Банк на открытии фиджитал-офиса в центре Краснодара

Реклама на сайте