На Ейском шоссе за 15 минут произошло две аварии

Последствия ДТП с тремя автомобилями на Ейском шоссе, 19 ноября 2022 г. © Скриншот телеграм-канала «Крайнодар №1 Телетайп», T.me/tipichkras

Последствия ДТП с тремя автомобилями на Ейском шоссе, 19 ноября 2022 г. © Скриншот телеграм-канала «Крайнодар №1 Телетайп», T.me/tipichkras

Сразу два ДТП случилось в Краснодаре на Ейском шоссе в течение 15 минут

Два ДТП за короткий промежуток времени произошло на Ейском шоссе в Краснодаре днем 19 ноября. Примерно в 16:00 в районе пересечения с 9-й Тихой микроавтобус, двигавшийся в сторону «Баскет-холла», врезался в эвакуатор.

Пятнадцатью минутами спустя и двумя километрами севернее произошла авария сразу с тремя автомобилями: столкнулись Lada, Audi и Opel.