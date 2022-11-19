В станице Воронежской в ночном ДТП погиб человек

Краснодарский край

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  • Последствия ДТП в станице Воронежской 19 ноября 2022 г. © Скриншот телеграм-канала «Крайнодар №1 Телетайп», T.me/tipichkras
    Последствия ДТП в станице Воронежской 19 ноября 2022 г. © Скриншот телеграм-канала «Крайнодар №1 Телетайп», T.me/tipichkras

Водитель легкового автомобиля погиб минувшей ночью после столкновения с грузовиком в станице Воронежской

ДТП со смертельным исходом произошло минувшей ночью примерно в 2:00 на трассе Р-251 на въезде в станицу Воронежскую со стороны Усть-Лабинска. Легковой автомобиль «Kia» врезался в большегруз. Водитель легковушки, 41-летний краснодарец, погиб на месте.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии. По предварительным данным, водитель «Kia» пытался обогнать большегруз, но потом решил вернуться в правый ряд и не выдержал безопасную дистанцию.

Неделю назад в Старощербиновской нетрезвый полицейский насмерть сбил велосипедистку, а в Абрау-Дюрсо мотоциклист погиб, сорвавшись со скалы.

ДТП Усть-Лабинский район

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В станице Воронежской в ночном ДТП погиб человек
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