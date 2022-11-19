В станице Воронежской в ночном ДТП погиб человек

Водитель легкового автомобиля погиб минувшей ночью после столкновения с грузовиком в станице Воронежской

ДТП со смертельным исходом произошло минувшей ночью примерно в 2:00 на трассе Р-251 на въезде в станицу Воронежскую со стороны Усть-Лабинска. Легковой автомобиль «Kia» врезался в большегруз. Водитель легковушки, 41-летний краснодарец, погиб на месте.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии. По предварительным данным, водитель «Kia» пытался обогнать большегруз, но потом решил вернуться в правый ряд и не выдержал безопасную дистанцию.

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