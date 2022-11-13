В Абрау-Дюрсо со скалы сорвался мотоциклист

13 ноября в телеграм-каналах опубликовано видео, на котором во время начала движения водитель питбайка для мотокросса оступился и упал. Парень полетел вниз с крутой скалы на берегу моря. Он погиб.

В соцсетях пишут, что всё произошло в районе спортивной базы "Лиманчик" в окрестностях Абрау-Дюрсо. Мотоциклом управлял Михаил Блюменфельд из Новороссийска. У погибшего остались жена и двое детей.

Мужчине было 38 лет. Экстремальными видами мотоспорта он занимался давно. Участвовал в различных соревнованиях. Регулярно выкладывал фото и видео заездов на своей странице Вконтакте. Последнюю запись Михаил Блюменфельд сделал 9 ноября. На видео мотоциклисты преодолевают сложный маршрут в горно-лесистой местности и часто падают.