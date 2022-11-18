НАСА опубликовало снимки двух новых галактик. Их сделал телескоп «Джеймс Уэбб»

Одно из скоплений звёзд претендует на звание старейшей известной галактики во Вселенной

НАСА опубликовало снимки двух новых галактик. Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел, вероятно, старейшую галактику из известных на данный момент, она могла образоваться через 350 млн лет после Большого взрыва. Вторая находка, видимо, появилась спустя 450 млн лет. Чтобы подтвердить выводы специалистов агентства, «Джеймс Уэбб» некоторое время будет наблюдать за галактиками в инфракрасном диапазоне.

На сегодня самой далекой галактикой из известных считается скопление звёзд открытое телескопом «Хаббл». По данным ученых, система сформировалась через 400 млн лет после возникновения Вселенной.

По мнению астрономов, обнаруженные телескопом «Джеймс Уэбб» галактики «прятались за пределами досягаемости «Хаббла».

Космический телескоп «Джеймс Уэбб»

«Джеймс Уэбб» — самый мощный телескоп в истории изучения космоса. Стоит оборудование $10 млрд. Аппарат вывели на солнечную орбиту в декабре 2021 года, он находится в 1,6 млн км от Земли. Обсерваторию назвали в честь второго директора НАСА.

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