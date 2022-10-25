Жители Краснодарского края увидят солнечное затмение, но может помешать погода

25 октября Землю накроет частное солнечное затмение. Во сколько его наблюдать в Краснодарском крае?

25 октября произойдет второе в 2022 году солнечное затмение. С 11:58 и до 16:02 его можно будет наблюдать из России с максимальной фазой 0,86, — рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Почти во всех причерноморских регионах фаза затмения превысит 0,5. В Крыму фаза составит около 0,6. В 13:49 в Севастополе фаза будет 0,59. Максимальная фаза затмения произойдет в Западной Сибири.

«Наибольшая фаза затмения, видимая где-либо на Земле, составит 0,8619 и будет наблюдаться в 14:00 мск в Ханты-Мансийском автономном округе севернее Нижневартовска в Западной Сибири. Там в это время Солнце будет заходить за горизонт», — рассказали в планетарии.

Заведующий астрофизический обсерваторией КубГУ Александр Иванов рассказал «КП Краснодар», что в Краснодарском крае затмение начнется в 12:35, когда произойдет полное «соприкосновение» луны с солнцем и будет продолжаться более 2,5 часов. К 14:00 луна закроет собой больше 60% солнца. Завершится затмение к 15:00.

По прогнозам синоптиков, 25 октября в Краснодарском крае будет облачно, но без осадков. А со среды в регионе начнутся дожди.