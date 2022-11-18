Дом красоты и здоровья Sozdanie в Краснодаре запустил акцию «Новое тело к Новому году»

Дом красоты и здоровья Sozdanie в Краснодаре (входит в Alias Group) объявил о старте услуги «Новое тело к Новому году»

Краснодарцы могут воспользоваться процедурой коррекции контуров тела и омоложения организма с помощью инновационного лазерного аппарата Zerona Green до 31 декабря 2022 года . На первый визит предоставляется скидка 30%.

Пройти комплекс безоперационных процедур Zerona в Краснодаре можно только в Sozdanie, аппарат представлен здесь эксклюзивно.

Как отмечают в клинике, помимо быстрой коррекции веса, систему с холодным лазером Zerona применяют для лечения целлюлита, биостимуляции, общего укрепления организма и улучшения работоспособности, а также лазерного лечения кожи в комплексной терапии травм, ушибов, отеков, ожогов.

«Дом красоты и здоровья Sozdanie обладает инновационным оборудованием мирового уровня, в том числе и аппаратом Zerona Green, аналогов которому нет в Краснодаре. Уникальность холодного лазера в том, что он не повреждает жировые клетки, в отличие от конкурирующих систем (ультразвук, кавитация, радиоволновые и криогенные системы), а восстанавливает их до здорового состояния, ускоряя метаболизм. Также во время процедуры активизируется выработка организмом собственного коллагена — происходит омоложение на клеточном уровне. Прибор имеет широкую область применения: рекомендован для коррекции фигуры в области живота, ягодиц, бедер, подбородка, рук и спины. Провести уникальную процедуру и создать совершенный образ к Новому году помогут наши специалисты», — отметила главный врач Дома красоты и здоровья Sozdanie Дарья Чайкина.

Процедура длится 40 минут и проходит для гостей безболезненно. Её рекомендуют сочетать с лимфодренажным массажем для наиболее быстрого достижения поставленной цели.

Получить подробную консультацию экспертов Дома красоты и здоровья Sozdanie* о процедуре лазерного липолиза с помощью Zerona Green, а также записаться на приём можно по телефону: 8 (861)-21-21-777 и на сайте.