С 17 по 30 ноября на курорте «Роза Хутор» пройдёт гастрономический фестиваль «Осенние истории» со скидками в девяти ресторанах на высоте 560 метров на уровнем моря

В этот период в девяти ресторанах курорта будут действовать спецпредложения, которые позволят гостям продегустировать эксклюзивные гастрономические сеты со скидками от 10 до 20%.

Для участия в фестивале нужно скачать виртуальную карту с действующими предложениями заведений. Ссылку на неё можно получить на сайте или в ваучере от покупки прогулочного билета, а также отсканировать с помощью QR-кода с афиши фестиваля в кассах или отелях «Роза Хутор». Предъявив карту в ресторане, гость получит скидку в девяти ресторанах курорта «Роза Хутор».



Все заведения расположены в Роза Долине, на высоте 560 метров. Билет на подъёмники не потребуется.

«Курорт давно стал популярным гастрономическим направлением. Некоторые гости приезжают только чтобы сходить в любимый ресторан. Сейчас в спокойный период межсезонья шеф-повара имеют больше возможностей для творческих поисков, что нашло отражение в меню фестиваля. Например, гастропаб «Трикони» предлагает попробовать сет из ферментированной капусты в кляре и соусе из угольных сливок и винного геля. Сейчас можно также протестировать разные варианты блюд с таким сезонным продуктом как хурма. Скажем, гастропаб «Цаца» готовит тартар из подкопченной говядины с вяленой хурмой, лесным орехом и сырным муссом, в ресторане Black Bar& Grill её обжаривают на гриле и подают со страчателлой, заправкой из манго. А в Bierkeller Bar&Restaurant в рамках фестиваля предлагают киш из местной хурмы и яблок», — рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

В фестивале задействованы девять заведений курорта: #560 Bistro;

Boomerang;

«Рукола»;

«Трикони»;

«Цаца»;

«Усадьба Семигорья»;

«Алкотека»;

Black Bar& Grill;

Bierkeller Bar&Restaurant.

Кроме дегустации гастрономических изысков на фестивале «Осенние истории», гости «Роза Хутор» смогут прокатиться на самой протяженной в Европе канатной дороге «Стрела» (3,8 км). Этот шанс появляется только в межсезонье, когда другие подъёмники проходят профилактику перед зимним сезоном. На «Стреле» можно подняться на высоту 1600 метров над уровнем моря к Горному парку. Здесь есть фотозона на фоне впечатляющих ландшафтов, а также «мачта желаний» с разноцветными флажками. Гостям также предлагают пройтись по мифическим каменным лабиринтам и ударить в «гонг для управления погодой».

«Черепаха», шкивы и счалка: Как работает самый большой парк канатных дорог в России

Как писали Юга.ру, в межсезонье гости курорта могут воспользоваться спецтарифом «Полёт на Стреле». Помимо катания на подъёмнике, он включает посещение интерактивного этно-парка «Моя Россия» и музея археологии. Среди обладателей билетов «Полета на стреле» впервые разыграют специальный приз — летний сезонный ски-пасс на канатные дороги «Роза Хутор». Подробные условия конкурса опубликованы на сайте и в телеграм-канале курорта.