В Краснодаре Сбер провел бизнес-завтрак с представителями среднего и крупного бизнеса

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Чепелева, предоставлено пресс-службой Юго-Западного банка Сбербанка
    © Фото Михаила Чепелева, предоставлено пресс-службой Юго-Западного банка Сбербанка

На бизнес-завтраке в Краснодаре Сбер рассказал, как искусственный интеллект помогает в решении проблем бизнеса

Ведущие эксперты банка рассказали о трендах развития отраслей, представили уникальную аналитику потребительского поведения россиян на основе BigData, поделились кейсами применения искусственного интеллекта в прогнозировании бизнес-показателей и мониторинге процессов.

Представители банка отметили, что BigData прочно вошли во многие сферы жизни. Сейчас большие данные пользуются спросом в таких областях, как ритейл, финансовый сектор, транспортное планирование, строительство и др.

Эксперты Сбера показали, как передовые технологии анализа и обработки информации, ML-моделирование и искусственный интеллект способны повысить эффективность бизнес-процессов предприятия. С помощью технологий можно сделать прогноз развития регионального рынка, оценить влияние различных социальны факторов, а также предсказание поведения групп потребителей.

Участники бизнес-завтрака смогли оценить потенциал развития строительного и гостиничного бизнеса, выявить точки притяжения и составить портрет потенциального клиента.

  • Татьяна Сергиенко © Фото Михаила Чепелева, предоставлено пресс-службой Юго-Западного банка Сбербанка
    Татьяна Сергиенко © Фото Михаила Чепелева, предоставлено пресс-службой Юго-Западного банка Сбербанка

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«Экосистема Сбера выстроена вокруг ценностей и потребностей наших клиентов. Поэтому нам важно выстраивать долгосрочные отношения, взаимодействовать и поддерживать бизнес, давать ему точки опоры в виде реальных данных, помогающих в развитии. Уверена, что все возможности, которые предлагает искусственный интеллект, обязательно принесут экономическую выгоду нашим бизнес-партнерам», — сказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Как писали Юга.ру, в рамках запущенных с февраля 2022 года мер господдержки Сбер одобрил бизнесу юга России и Северного Кавказа более 72 млрд рублей.

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