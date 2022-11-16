В Сочи 14 населенных пунктов остались без воды из-за оползня

Краснодарский край

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  • © Фото Mikes Photography, pixabay.com
    © Фото Mikes Photography, pixabay.com

В Сочи оползень сошел на магистральный трубопровод. Без воды остались жители 14 населенных пунктов

В сочинском поселке Якорная щель сошел оползень в районе улицы главной. Повредилась магистральная сеть диаметром 700 мм, сообщили в «Водоканале» города. 

«Вырывающаяся под высоким давлением вода вызывает локальное подтопление территории. Проведенный инженерными службами предприятия анализ ситуации указывает — без оперативного вмешательства произойдет крупная авария, угрожающая бесперебойности подачи ресурса на обширные территории Лазаревского района», — добавили в «Водоканале».

Из-за аварии перебои с водоснабжением могут быть в поселках Якорная Щель, Беранда, Верхнее Буу, Вардане, Лоо, Горное Лоо, Уч-Дере, Дагомыс, Волковка, Сергей-Поле, а также селах Детляжка, Нижняя Хобза,  Верхнеармянское Лоо и микрорайоне Лазурный берег.

Специалисты уже завершили подготовительные ремонтные работы. Но чтобы починить магистраль, нужно перекрыть часть трубопроводов от централизованного водоснабжения и опустошить систему. Для этого в 22:00 отключат насосные станции. Завершить ремонт планируют до конца 17 ноября.

Подобная ситуация произошла в Хостинском районе Сочи 14 ноября. Тогда повредился водовод диаметром 500 мм. Без водоснабжения остались жители семи улиц.

Аварии Водоснабжение Сочи

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