В Сочи 14 населенных пунктов остались без воды из-за оползня

В Сочи оползень сошел на магистральный трубопровод. Без воды остались жители 14 населенных пунктов

В сочинском поселке Якорная щель сошел оползень в районе улицы главной. Повредилась магистральная сеть диаметром 700 мм, сообщили в «Водоканале» города.

«Вырывающаяся под высоким давлением вода вызывает локальное подтопление территории. Проведенный инженерными службами предприятия анализ ситуации указывает — без оперативного вмешательства произойдет крупная авария, угрожающая бесперебойности подачи ресурса на обширные территории Лазаревского района», — добавили в «Водоканале».

Из-за аварии перебои с водоснабжением могут быть в поселках Якорная Щель, Беранда, Верхнее Буу, Вардане, Лоо, Горное Лоо, Уч-Дере, Дагомыс, Волковка, Сергей-Поле, а также селах Детляжка, Нижняя Хобза, Верхнеармянское Лоо и микрорайоне Лазурный берег.

Специалисты уже завершили подготовительные ремонтные работы. Но чтобы починить магистраль, нужно перекрыть часть трубопроводов от централизованного водоснабжения и опустошить систему. Для этого в 22:00 отключат насосные станции. Завершить ремонт планируют до конца 17 ноября.

Подобная ситуация произошла в Хостинском районе Сочи 14 ноября. Тогда повредился водовод диаметром 500 мм. Без водоснабжения остались жители семи улиц.