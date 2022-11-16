В Кропоткине похоронили мужчину, погибшего в спецоперации

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация города Кропоткина»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация города Кропоткина»

На кладбище Кропоткина 15 ноября состоялись похороны 29-летнего добровольца Германа Шустова, погибшего в спецоперации в Украине

Мужчина учился в местной средней общеобразовательной школе № 17. Занимался карате и баскетболом, имеет награды за свои спортивные достижения. После срочной службы в армии закончил Ростовский государственный университет путей сообщения, получив специальность «техник». Переехал в Москву, где работал в транспортной компании. В сентябре 2022 года решил участвовать в спецоперации в Украине, сообщает пресс-служба администрации Кропоткина.

На церемонии прощания присутствовал глава города Владимир Елисеев. Он отметил, что Герман Шустов, встав на защиту родины, совершил отважный поступок, который является примером доблести и мужества.

Елена, мама Германа Шустова, выразила благодарность администрации города, военкомату и всем, кто помог в организации похорон.

Как писали Юга.ру, в специальной военной операции погиб атаман хуторского казачьего общества «Гулькевичи» Ростислав Волков. В октябре 2022 года он отправился на Донбасс в составе добровольческого отряда.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация города Кропоткина»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация города Кропоткина»
Армия кладбище смерть Частичная мобилизация для СВО

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