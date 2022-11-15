В спецоперации погиб казачий атаман из Гулькевичей

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Ростислав Волков © Скриншот фото из телеграм-канала «Кубанское казачье войско»
    Ростислав Волков © Скриншот фото из телеграм-канала «Кубанское казачье войско»

В специальной военной операции погиб атаман хуторского казачьего общества «Гулькевичи» Ростислав Волков

Об этом сообщила пресс-служба Кубанского казачьего войска. В октябре 2022 года он отправился на Донбасс в составе добровольческого отряда, где был командиром отделения. Ему было 38 лет.

Ростислав Волков родом из посёлка Иноземцево Ставропольского края. Окончил профессиональное училище в Ессентуках. С 2014 года состоял в хуторском казачьем обществе «Гулькевичи», а спустя семь лет возглавил его.

Как писали Юга.ру, 11 октября на пресс-конференции в Москве атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда рассказал, что в боевых действиях в зоне СВО участвуют 9 войсковых казачьих отрядов численностью 8 тыс. человек. На тот момент погибли 129 человек.

Армия Гулькевичский район Казачество Кубанское казачье войско смерть Частичная мобилизация для СВО

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