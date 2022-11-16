В Новороссийске из недостроенного дома спасли брошенных собак. Полиция ищет владельца животных
В Новороссийске в посёлке Гайдук волонтёры нашли в недостроенном доме брошенных собак породы кане-корсо
На место выехали участковые уполномоченные отдела полиции Приморского района и спасатели. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Новороссийску, животные были истощены и сами просили помощи у людей. Собак, которым требуется уход и восстановление, передали волонтёрам.
По факту происшествия полицейские начали проверку с целью установить местонахождение владельца животных.
Как писали Юга.ру, в конце октября в Новороссийске спасли застрявшую между камней на пляже косулю. А зимой из ямы достали взрослую собаку, но вместо благодарности она укусила спасателя.
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