В Новороссийске из недостроенного дома спасли брошенных собак. Полиция ищет владельца животных

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «УМВД России по городу Новороссийску»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «УМВД России по городу Новороссийску»

В Новороссийске в посёлке Гайдук волонтёры нашли в недостроенном доме брошенных собак породы кане-корсо

На место выехали участковые уполномоченные отдела полиции Приморского района и спасатели. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Новороссийску, животные были истощены и сами просили помощи у людей. Собак, которым требуется уход и восстановление, передали волонтёрам.

По факту происшествия полицейские начали проверку с целью установить местонахождение владельца животных.

Как писали Юга.ру, в конце октября в Новороссийске спасли застрявшую между камней на пляже косулю. А зимой из ямы достали взрослую собаку, но вместо благодарности она укусила спасателя.

Волонтеры Животные Новороссийск Полиция Спасение

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В Новороссийске из недостроенного дома спасли брошенных собак. Полиция ищет владельца животных
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