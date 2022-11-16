Мокрый снег с грозой. В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 17-18 ноября. Синоптики прогнозируют сильные ливни, в предгорных и горных районах мокрый снег с грозой, градом и ветром до 20-25 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 28 м/с.

Также в Краснодарском гидрометцентре рассказали, что на Кубани начинает ослабевать влияние антициклона. К концу недели ожидается ухудшение погоды. Температура воздуха в ночные часы опустится до -2 °С, в горных районах до -5 °С. На Черноморском побережье будет ветер 20-25 м/с.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре к пятнице погода испортится и пойдет мокрый снег. Днем воздух будет прогреваться до 1-3 °С, ночью ударят первые морозы до -4 °С.