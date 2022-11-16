В Краснодарском крае из-за ремонта изменится расписание электричек

В пресс-службе компании «Кубань Экспресс-пригород» сообщили, что с 17 по 29 ноября электрички в направлении Староминской, Горячего Ключа и Тимашевска изменят расписание.

Электричка Краснодар-1 — Горячий Ключ будет уходить в вечернее время на 5 минут позднее обычного. Позже графика на 7 минут из Краснодара будет отправляться электричка в Староминскую. В обратном направлении она будет выезжать на 20 минут позднее.

С 17 по 28 ноября электропоезд из Краснодара будет прибывать в Тимашевскую на 17 минут раньше обычного графика. Следующий рейс в этом же направлении будет отправляться из Краснодара на 18 минут раньше, а прибывать на станцию Тимашевскую позже на 30 минут. Также раньше графика на 5 минут будет уходить из Краснодара электричка в Староминскую.

Уточняется, что график изменится из-за ремонтных работ. Посмотреть полное расписание можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, с 21 ноября между Майкопом и Имеретинским курортом начнет курсировать «Ласточка». Она будет останавливаться на станциях Белореченская, Хадыженская, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста и Адлер.