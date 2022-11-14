В ауле Тахтамукай в частном доме взорвался газ

Адыгея

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «МЧС Адыгеи»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «МЧС Адыгеи»

В ауле Тахтамукай Республики Адыгея 14 ноября в из-за взрыва газа загорелся дом

К месту происшествия выехали пожарные. Подачу газа перекрыли. Чтобы ликвидировать огонь на площади 30 кв метров, пришлось привлечь семь человек личного состава и две единицы техники, а также сотрудников муниципальной аварийно-спасательной службы.

В результате ЧП в доме частично обрушилась стена, один человек погиб. Причину происшествия устанавливают следственные органы, сообщает пресс-служба МЧС Адыгеи.

Как писали Юга.ру, 2 ноября в Армавире в одном из цехов на заводе «Армбитум», который расположен на территории северной промзоны города, произошёл взрыв газа.

Взрыв Газ МЧС

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