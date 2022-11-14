В Темрюкском районе полиция расследует массовую гибель рыбы

В лимане Грущаный на востоке от Темрюка жители обнаружили много дохлой рыбы. МВД начало проверку

«Они повыбирали то, что успели забрать, а остальное оставили. Волокушу оставляют, когда они не могут вывезти много рыбы, оставляют ее на ночь. Оставляют, там муляка на дне, карась подымает муляку и она задыхается, ей не хватает кислорода, забиваются жабры. И она задыхается», — объяснил автор видео.

Утром 13 ноября телеграм-канал «Темрюк инфо (18+)» опубликовал видео, присланное подписчиком. На нем из лимана Грущаный вылавливают мертвую рыбу, называя это последствиями браконьерского лова.

Но в комментариях к видео некоторые пользователи не согласились с такой трактовкой: «Нефтяники загадили лиманы, и теперь гибель рыбы на несуществующих браконьеров списывают».

Позже днем отдел МВД РФ по Темрюкскому району заявил, что по этому видео зарегистрирован материал в дежурной части и назначено проведение проверки для установления всех обстоятельств произошедшего.