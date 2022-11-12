В Краснодаре в 62 многоквартирных домах отключили горячую воду и отопление

Как сообщили в ЕДДС, без тепла и горячей воды остаются жители пяти улиц Прикубанского округа Краснодара: Механической, Садовой, Клинической, Юннатов, 40 лет Победы.

Причиной аварии стал порыв подземной тепломагистрали диаметром 300 мм по адресу ул. Зиповская, 1. На месте порыва работает аварийная бригада. Сроков подачи тепла и горячей воды в дома пока не называют.

Ранее Юга.ру писали, что в следующем году в Краснодаре планируют приступить к строительству главного канализационного коллектора.

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Завершить работы хотят в 2026 году. Общая стоимость строительства составит 16,5 млрд рублей.