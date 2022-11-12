В Краснодаре в 62 многоквартирных домах отключили горячую воду и отопление

Краснодарский край

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  • Батарея отопления © Фото с сайта pixabay.com
    Батарея отопления © Фото с сайта pixabay.com

Утром 12 ноября произошел порыв подземной тепломагистрали на улице Зиповская

Как сообщили в ЕДДС, без тепла и горячей воды остаются жители пяти улиц Прикубанского округа Краснодара: Механической, Садовой, Клинической, Юннатов, 40 лет Победы. 

Причиной аварии стал порыв подземной тепломагистрали диаметром 300 мм по адресу ул. Зиповская, 1. На месте порыва работает аварийная бригада. Сроков подачи тепла и горячей воды в дома пока не называют.  

Ранее Юга.ру писали, что в следующем году в Краснодаре планируют приступить к строительству главного канализационного коллектора.

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Завершить работы хотят в 2026 году. Общая стоимость строительства составит 16,5 млрд рублей.

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