В Новороссийске выпустили на волю спасенную косулю, а в заказник под Горячим Ключом 26 ланей

Неделю назад косуля застряла в камнях на территории санатория «Фрегат». Спасатели достали раненое животное и не стали отпускать на волю.

Один из сотрудников службы спасения — Александр Потапов — решил забрать косулю на лечение. У него дома остался свободный вольер, куда мужчина выпустил животное. Спасатель рассказал газете «Жизнь Абрау», что косуля быстро пошла на поправку. По его словам, через два дня к ней вернулись силы и она пыталась выбраться из вольера. Позже спасатель выпустил ее в лес.

А в заказник в районе поселка Тхамаха выпустили 26 ланей. Это уже третий выпуск животных в этом году, сообщили в пресс-службе Минприроды края.

«Ланей выбрали для разведения в качестве альтернативного кабану вида копытных из-за их высокой жизнестойкости, экологической пластичности и легкой адаптации в новых природно-климатических условиях», — добавили в ведомстве.

Как писали Юга.ру, в природе уже три месяца живут леопарды Лаура, Хоста и Лео. Их выпустили на волю в июле сотрудники Сочинского нацпарка. Ученые рассказали, что животные почти полностью освоили Турмонский лесной массив, регулярно охотятся и не голодают. К ноябрю каждый зверь добыл не менее 15 жертв.