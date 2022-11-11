В Краснодаре мужчина упал под трамвай
11 ноября на улице Ставропольской в Краснодаре мужчина упал под трамвай
Как сообщают свидетели, нетрезвый мужчина стоял совсем близко к краю посадочной площадки. Около 12:30 к остановке «Восточное депо» подъехал трамвай, полный пассажиров. Мужчина упал на рельсы, раздался хруст. Тело оказалось под трамваем, ноги — на тротуаре.
Журналистка Юга.ру была на месте происшествия.
Испуганные люди выбежали из электротранспорта, взрослые стремились прикрыть глаза детям и увести их как можно скорее. Молодых девушек тошнило. Женщины постарше переживали за водительницу. Вокруг аварии быстро собралась толпа наблюдателей, которую разгоняли сотрудники депо, пассажирам предложили продолжить путь на троллейбусе или со следующей остановки.
Несколько минут ушло на вызов скорой. В ожидании реанимации мужчины попытались вытащить человека с рельс, но безуспешно.
«Вагон ехал со стороны Университета, подъезжал к остановке «Восточное депо». На остановке стоял изрядно пьяный мужчина, и уже как бы трамвай, естественно, притормаживал в зоне остановки, и мужчина, получается, упал под вагон, между вагоном и бордюром. Вагон сразу затормозил. Мужчина живой, но, как я поняла, рука... что-то с пальцем, но так всё целое», — отчитывалась сотрудница депо коллегам по телефону.
Спустя десять минут после аварии приехали врачи. Мужчину достали, он находился в сознании. В 12:49 автомобиль увёз пострадавшего в медучреждение.
Напомним, два месяца назад в Краснодаре вынесли приговор водителю троллейбуса, который насмерть сбил школьницу.