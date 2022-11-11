В Краснодаре мужчина упал под трамвай

Как сообщают свидетели, нетрезвый мужчина стоял совсем близко к краю посадочной площадки. Около 12:30 к остановке «Восточное депо» подъехал трамвай, полный пассажиров. Мужчина упал на рельсы, раздался хруст. Тело оказалось под трамваем, ноги — на тротуаре.

Журналистка Юга.ру была на месте происшествия.

Испуганные люди выбежали из электротранспорта, взрослые стремились прикрыть глаза детям и увести их как можно скорее. Молодых девушек тошнило. Женщины постарше переживали за водительницу. Вокруг аварии быстро собралась толпа наблюдателей, которую разгоняли сотрудники депо, пассажирам предложили продолжить путь на троллейбусе или со следующей остановки.