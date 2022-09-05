В Краснодаре вынесли приговор водителю троллейбуса, который насмерть сбил школьницу

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края
    © Кадр из видео Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края

Краснодарский суд назначил наказание водителю троллейбуса, по вине которого в мае погиб подросток

По данным следкома Кубани, ДТП произошло в мае 2022 года при повороте с улицы Каляева и Кожевенной. 15-летняя школьница переходила дорогу по пешеходному переходу и в этот момент на нее наехал троллейбус. Девочка умерла на месте.

В отношении 54-летнего водителя троллейбуса возбудили уголовное дело по по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил ПДД, повлекшее смерть). и заключили его под домашний арест.

В Объединенной пресс-службе судов 5 сентября сообщили, что водителя осудили по ч. 3 ст.264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

На заседании мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения и лишил водительских прав на три года.

Как писали Юга.ру, 29 августа на трассе Славянск-на-Кубани — село Ачуево водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2109. В результате столкновения погиб новорожденный ребенок и его отец. Жену и 6-летнюю дочь погибшего доставили в реанимацию. Виного в ДТП заключили под стражу.

ДТП Краснодар Суд

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