В Краснодаре вынесли приговор водителю троллейбуса, который насмерть сбил школьницу

Краснодарский суд назначил наказание водителю троллейбуса, по вине которого в мае погиб подросток

По данным следкома Кубани, ДТП произошло в мае 2022 года при повороте с улицы Каляева и Кожевенной. 15-летняя школьница переходила дорогу по пешеходному переходу и в этот момент на нее наехал троллейбус. Девочка умерла на месте.

В отношении 54-летнего водителя троллейбуса возбудили уголовное дело по по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил ПДД, повлекшее смерть). и заключили его под домашний арест.

В Объединенной пресс-службе судов 5 сентября сообщили, что водителя осудили по ч. 3 ст.264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На заседании мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения и лишил водительских прав на три года.