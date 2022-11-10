Пенсионеры стали самой активной аудиторией в TikTok

В 2022 году трафик TikTok растет только у пользователей старше 55 лет

К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав с помощью Big Data изменения в мобильном трафике соцсети за 10 месяцев 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба провайдера 10 ноября.

С начала года мобильный трафик у пользователей TikTok старше 55 лет вырос более чем вдвое. Несущественный всплеск интереса был зафиксирован и у аудитории от 36 до 54 лет. Доля аудитории старшего и среднего возраста увеличилась с 23% в январе до 32% в октябре.

Активность молодежи, традиционной для TikTok, снижается. Мобильный трафик у пользователей 14-20 лет уменьшился на треть, 21-35 лет — на 45%. Падение интереса связано с запретом на загрузку новых видео, который действует в РФ с весны. Теперь в TikTok можно смотреть только ранее загруженный контент.

В других соцсетях также растет мобильный интернет-трафик у пожилых людей, но там потребление увеличивается во всех возрастах.

В 2021 году TikTok стал самым быстрорастущим сервисом в РФ: тогда мобильный трафик вырос более чем в два раза. В 2022 году активность с каждым месяцем снижается. Например, в октябре мобильный трафик сократился на 21% по сравнению с началом этого года.