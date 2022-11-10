РНКБ выдал более 100 млн рублей льготных автокредитов по госпрограммам

После запуска в июле 2022 года обновленной государственной программы льготного автокредитования банк РНКБ выдал льготные кредиты на покупку автомобиля более чем на 100 млн рублей. Средняя сумма автокредита — 610 тыс. рублей, причем стоимость машин, на которые оформляются кредиты, в среднем составила 1 млн рублей. Более 70% автокредитов с государственной поддержкой в РНКБ составляют выдачи по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

По условиям программы, льготным кредитом могут воспользоваться клиенты, впервые покупающие машину, семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных), а также работники государственной медицины и образования. Кроме того, программа распространяется на автолюбителей, которые сдают свою машину для оплаты первоначального взноса по программе Trade-in (если авто старше шесть лет и владели им более одного года).

Государственная льгота распространяется на покупку марок LADA, «УАЗ», «ГАЗ», ВИС и Моторинвест (электромобили). В октябре 2022 года в перечень также был добавлен автомобиль марки Haval Jolion. У клиентов РНКБ, оформивших автокредиты с господдержкой в 2022 году, наибольшим спросом пользовались Lada Vesta, Lada Granta, и «Нива».