РНКБ выдал более 100 млн рублей льготных автокредитов по госпрограммам
Средний чек автокредитов, выданных по госпрограммам, составил 610 тыс. рублей
После запуска в июле 2022 года обновленной государственной программы льготного автокредитования банк РНКБ выдал льготные кредиты на покупку автомобиля более чем на 100 млн рублей. Средняя сумма автокредита — 610 тыс. рублей, причем стоимость машин, на которые оформляются кредиты, в среднем составила 1 млн рублей. Более 70% автокредитов с государственной поддержкой в РНКБ составляют выдачи по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
По условиям программы, льготным кредитом могут воспользоваться клиенты, впервые покупающие машину, семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных), а также работники государственной медицины и образования. Кроме того, программа распространяется на автолюбителей, которые сдают свою машину для оплаты первоначального взноса по программе Trade-in (если авто старше шесть лет и владели им более одного года).
Государственная льгота распространяется на покупку марок LADA, «УАЗ», «ГАЗ», ВИС и Моторинвест (электромобили). В октябре 2022 года в перечень также был добавлен автомобиль марки Haval Jolion. У клиентов РНКБ, оформивших автокредиты с господдержкой в 2022 году, наибольшим спросом пользовались Lada Vesta, Lada Granta, и «Нива».
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«Благодаря господдержке увеличивается количество семей, которые могут приобрести новый автомобиль российского производства. Программы льготного автокредитования неизменно пользуется высоким спросом у наших клиентов за счет существенных скидок на стоимость автомобиля, а расширение условий программ позволяет купить личный автотранспорт на максимально выгодных условиях», — сказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.
Узнать подробнее об условиях автокредитования можно на сайте банка или в мобильном приложении РНКБ 24/7.
Клиенты, которые не попадают под условия госпрограмм, могут оформить автокредиты по собственным программам РНКБ «Автостандарт» и «Автолайт».