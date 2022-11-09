«Ростелеком» расширил функционал сайта для операторов связи

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  • Краснодарский офис компании «Ростелеком» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский офис компании «Ростелеком» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Операторы связи смогут подать заявление на доступ к ресурсам «Ростелекома» на объектах проекта устранения цифрового неравенства (УЦН) прямо на сайте

Теперь на специализированном сайте появилась интерактивная карта для поиска объектов УЦН и возможность подать заявление на доступ к комплексу технологических ресурсов инфраструктуры проекта в один клик.

С помощью интерактивной карты можно быстро найти нужный объект, изучить его расположение и подать заявление на доступ к ресурсам на объектах УЦН, просто нажав на клавишу. При выборе объекта вся информация о нём отображается слева в этом же окне.

«Ростелеком» предоставляет в пользование комплекс технологических ресурсов на объектах УЦН операторам связи, госструктурам и корпоративным клиентам для размещения оборудования связи, систем видеонаблюдения, метеостанций, систем оповещения ГО и ЧС.

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«Обеспечить современными услугами связи, включая доступ в интернет, как можно больше жителей удаленных населенных пунктов — основная задача проекта УЦН, которую сейчас решает «Ростелеком». Запуск специализированного сайта для операторов, на которомможно подать заявление на доступ к ресурсам «Ростелекома» на объектах проекта УЦН, получил широкий отклик в отрасли. Мы видим заинтересованность операторовв получении новых возможностей, в том числе,в размещении оборудования на объектах УЦН», — сказал директор по инфраструктурным сервисам ПАО «Ростелеком» Константин Хрульков.

Тарифы на доступ к комплексу технологических ресурсов сформированы в соответствии с правилами недискриминационного доступа и едины для всех типов пользователей в регионе.

Подробную информацию по срокам обработки заявлений и порядку предоставления доступа можно узнать на сайте.

Проект устранения цифрового неравенства реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». В соответствии с госконтрактом «Ростелеком» начал реализацию проекта устранения цифрового неравенства в 2014 году. Высокоскоростной доступ в интернет появился в почти 14 тыс. населенных пунктах cнаселением от 250 до 500 человек. В 2021 году стартовал второй этап проекта (УЦН 2.0), предусматривающий установку базовых станций мобильной связи четвертого поколения (LTE) в малых сельских поселениях с населением от 100 до 500 человек.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, как «Ростелеком» проводит интернет в малонаселённые пункты, строит «умные» города, модернизирует тысячи километров оптических сетей и устраняет цифровое неравенство. В рамках проекта провайдер также предложил операторам связи подключить своё оборудование к готовой инфраструктуре компании.

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