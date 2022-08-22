Операторы связи смогут проводить интернет в малонаселённых пунктах через готовую инфраструктуру «Ростелекома»

«Ростелеком» предложил операторам связи подключить своё оборудование к готовой инфраструктуре компании на объектах проекта устранения цифрового неравенства

«Ростелеком» запустил специализированный сайт, на котором любой оператор связи может подать заявление на доступ к ресурсам «Ростелекома» на объектах проекта устранения цифрового неравенства («УЦН»). Таким образом компания предлагает операторам использовать готовую инфраструктуру УЦН и присоединиться к сети передачи данных «Ростелекома» («IP-транзит»).

«IP-транзит» — это услуга присоединения и пропуска трафика сетей передачи данных для магистрального доступа в интернет. «Ростелеком» использует современную IP/MPLS-сеть со скоростью доступа от 1 до 100 Гбит/с. «IP-транзит» позволит провайдерам оптимизировать затраты на кибербезопасность и увеличить пропускную способность своей сети. Тарифы на оказание услуги установлены на уровне действующих расценок на аналогичные услуги «Ростелекома» при подключении в административных центрах субъектов РФ.

При заказе присоединения на объектах «УЦН» операторы смогут подключить своё оборудование к готовой инфраструктуре «УЦН», тем самым значительно увеличивая зону покрытия собственных сетей. В зону покрытия также входят почти 14 тыс. уже построенных точек доступа в самых удаленных населенных пунктах страны. «Ростелеком» готов обеспечить операторам круглосуточную техподдержку. В дальнейшем перечень услуг, доступных для получения на объектах «УЦН», будет расширяться.

Чтобы подать заявление на присоединение к сети «Ростелекома» на объектах «УЦН», необходимо выбрать нужный населенный пункт из перечня на странице «Объекты», нажать на иконку «Подать заявление» или сразу перейти на страницу «Заявления» и заполнить требуемые данные. Ответ на придет в течение 10 рабочих дней.

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«В этом году проект устранения цифрового неравенства получил новое направление. «Ростелеком» предоставляет доступ к инфраструктуре «УЦН» другим операторам. Мы видим в таком сотрудничестве огромный потенциал: совместными усилиями можно охватить намного больше удаленных населенных пунктов, быстрее обеспечить людей интернетом и улучшить их качество жизни», — сказала вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома» Наталия Крючкова.

«Ростелеком» реализует проект «УЦН» в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». В соответствии с госконтрактом компания приступила к внедрению первой фазы проекта в 2014 году. Высокоскоростной доступ в интернет появился в почти 14 тыс. населенных пунктах c населением от 250 до 500 человек. В 2021 году стартовала вторая фаза проекта: высокоскоростной интернет и мобильная связь появятся в селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек.