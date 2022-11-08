В Краснодаре до конца 2022 года хотят начать ремонт улицы Домбайской. Но подрядчик еще не определен

До конца 2023 года в Краснодаре отремонтируют 1 км улицы Домбайской

В Краснодаре выберут подрядчика для ремонта улицы Домбайской. Привести в порядок хотят участок от улицы 1-го Мая до улицы им. Героев-Разведчиков. Общая протяженность составит 1,1 км, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Сейчас этот участок почти полностью гравийный. После реконструкции там будет асфальтобетонная проезжая часть, тротуары, развороте кольцо и диспетчерский пункт для общественного транспорта.

Контракт с подрядчиком хотят заключить в ноябре. Работы планируют начать до конца 2022 года. Закончить реконструкцию должны до конца 2023 года.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре до 10 ноября выберут подрядчика который отремонтирует улицы Зиповскую, Ратной Славы и Александровскую. Работы планируют закончить до 2023 года.