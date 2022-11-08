Депутаты Краснодарского края обсудили развитие спортивной инфраструктуры

Об этом сообщила пресс-служба кубанского парламента. Планерное совещание провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Он подчеркнул, что сейчас президент делает упор на популяризации здорового образа жизни населения, считая это одной из национальных целей развития РФ.

«В стране доля систематически занимающихся физкультурой и спортом составляет 49,4 %, на Кубани — 56,5 %. К 2024 году необходимо достичь 62 %. Для этого нужно возводить в муниципалитетах спортивные объекты, обеспечивать их современным оборудованием и подготовленными профессиональными кадрами», — подчеркнул Бурлачко.

О том, что краевые чиновники делают для развития спортивной инфраструктуры, доложил министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко. По его словам, за последние шесть лет в регионе создали более сотни спортобъектов. Тимченко подчеркнул, что это не предел — на возведение малобюджетных спортзалов, центров единоборств, муниципальных многофункциональных спортивно-игровых площадок с зоной воркаут, умных площадок и модульных залов по региональному проекту «Спорт — норма жизни» и федеральному «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт», а также на капремонт муниципальных спортобъектов в 2022 году направлено из краевого бюджета более 4,9 млрд рублей.