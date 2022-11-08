Депутаты Краснодарского края обсудили развитие спортивной инфраструктуры
7 ноября в Законодательном собрании Краснодарского края рассмотрели вопросы развития спортивной инфраструктуры в регионе
Об этом сообщила пресс-служба кубанского парламента. Планерное совещание провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Он подчеркнул, что сейчас президент делает упор на популяризации здорового образа жизни населения, считая это одной из национальных целей развития РФ.
«В стране доля систематически занимающихся физкультурой и спортом составляет 49,4 %, на Кубани — 56,5 %. К 2024 году необходимо достичь 62 %. Для этого нужно возводить в муниципалитетах спортивные объекты, обеспечивать их современным оборудованием и подготовленными профессиональными кадрами», — подчеркнул Бурлачко.
О том, что краевые чиновники делают для развития спортивной инфраструктуры, доложил министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко. По его словам, за последние шесть лет в регионе создали более сотни спортобъектов. Тимченко подчеркнул, что это не предел — на возведение малобюджетных спортзалов, центров единоборств, муниципальных многофункциональных спортивно-игровых площадок с зоной воркаут, умных площадок и модульных залов по региональному проекту «Спорт — норма жизни» и федеральному «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт», а также на капремонт муниципальных спортобъектов в 2022 году направлено из краевого бюджета более 4,9 млрд рублей.
Глава Минспорта остановился на вопросе возведения центров единоборств по инициативе главы региона Вениамина Кондратьева. До 2024 года такие центры должны появиться в каждом муниципалитете, сейчас их уже восемь. До конца года планируется достроить еще шесть.
В числе проблемных обсуждали необходимость предусматривать возведение спортобъектов на этапе комплексной застройки территории. Представители профильного министерства возложили надежды на изменения в градостроительном законодательстве.
Председатель комитета по физкультуре и спорту Александр Маковеев рассказал, что отдельные стройки центров единоборств отстают от запланированных сроков, а некоторые муниципальные чиновники частично не контролируют строительно-монтажные работы.
Парламентарии обсудили и замену покрытия на муниципальных спортивно-игровых площадках. Сегодня в ней нуждается около 170 площадок. На это надо отдельно заложить средства в краевой госпрограмме по развитию физкультуры и спорта и решить, какая структура будет ремонтировать данные объекты.
Парламентарии назвали эффективным механизмом поддержки развития спортивной инфраструктуры в сельских территориях помощь кубанских парламентариев. Многие уже решили данные вопросы за счет краевых средств, выделенных по предложениям депутатов местным бюджетам на решение социально значимых проблем муниципалитетов.