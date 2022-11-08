МегаФон вдвое ускорил интернет в Майкопе

Реклама Адыгея

Распечатать

  • © Фото artursafronovvvv, freepik.com
    © Фото artursafronovvvv, freepik.com

С начала года МегаФон модернизировал базовые станции в наиболее загруженных локациях столицы Адыгеи — жилых кварталах и центральных улицах города

Расширение полосы для передачи данных в диапазоне 1800 МГц позволило увеличить ёмкость сети четвёртого поколения — теперь базовые станции Майкопа одновременно обслуживают гораздо больше пользователей, сохраняя высокую скорость мобильного интернета.

Модернизация затронула 93% базовых станций этого частотного диапазона в городе. В результате, абоненты могут даже в пиковые часы использовать цифровые сервисы без потери скорости. Оператор перераспределил частоты и расширил спектр, благодаря чему скорость мобильного интернета выросла в два раза.

«Технология LTE стала основной в регионе: на сети четвертого поколения приходится 86% интернет-трафика. При этом, в октябре 2022 года объём данных в 4G на 26% превысил прошлогодние показатели. Мы перевели частотный ресурс в стандарт LTE, чтобы при растущей нагрузке предоставить пользователям уверенное голосовое соединение и стабильный интернет», — говорит директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Даховская, Голубицкая, Медовеевка:

Помимо улучшения показателей мобильного интернета модернизация инфраструктуры также расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает высокое качество передачи голоса, отсутствие посторонних шумов и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и передавать данные в сети.

Как писали Юга.ру, На Эльбрусе появились связь и интернет от МегаФона. Новая базовая станция — самая высокогорная в Восточной Европе.

Интернет Майкоп Майкопский район МегаФон Мобильная связь Связь

Новости

Минобороны РФ рассказало о выплатах мобилизованным. Юга.ру составили карточки и посчитали налоговые вычеты
Начальная военная подготовка может вернуться в школы. Госдума считает, что во время спецоперации это актуально
«Сюрпризов не будет». Завтра Гордума выберет мэра Краснодара, но политологи уже называют имя будущего главы
Большая часть россиян останется без новогодних премий
В Ростовской области пройдут учения с запуском сирен. Жителям рекомендовали собрать тревожные чемоданчики
Первый готовый пролет Крымского моста доставили к месту монтажа

Лента новостей

История одной мечети в Краснодаре
Вчера, 17:01
История одной мечети в Краснодаре
Почему мэрия хочет ее снести, а охрана культурного наследия запрещает?
Минобороны РФ рассказало о выплатах мобилизованным
Сегодня, 13:31
Минобороны РФ рассказало о выплатах мобилизованным
Юга.ру составили карточки и посчитали налоговые вычеты
«Сюрпризов не будет». Завтра Гордума выберет мэра Краснодара, но политологи уже называют имя будущего главы
Сегодня, 12:34
«Сюрпризов не будет». Завтра Гордума выберет мэра Краснодара, но политологи уже называют имя будущего главы

Реклама на сайте