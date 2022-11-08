Большая часть россиян останется без новогодних премий

В 2022 году новогодние премии будут выплачивать в два раза реже, чем в 2021 году. Среди опрошенных работодателей 63% заявили, что их сотрудники останутся без премий.

Планируют выплачивать премии 37% работодателей. Из них 21% рассчитывает поздравить всех сотрудников, а 16% дадут материальное поощрение лишь некоторым. Выплачивать премии чаще всего намерены агропромышленные и торговые компании, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

По мнению аналитиков, отказы выплачивать премии связаны с урезанием бюджетов и оптимизацией. Также многие будут выплачивать премии в зависимости от результатов. Среди опрошенных 20% сказали, что работники получат премии в размере 10% от зарплаты. И только 9% выплатят 13 зарплату.

Еще 6% сказали, что премии составят 20-30% и 30-40% от зарплаты. 5% хотят выдать премии в размере более 50% от зарплаты. Вознаграждение в размере двух окладов планируют выплатить только 3% опрошенных работодателей.

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