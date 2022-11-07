Жителям Краснодара для полного счастья нужно 180 тыс. рублей в месяц

Портал SuperJob выяснил, сколько денег нужно в месяц среднестатистическому россиянину для счастья

За полгода запросы людей выросли почти на 8% — со 190 до 205 тыс. рублей. Чтобы ощущать себя счастливым, мужчинам денег требуется больше, чем женщинам: 226 и 182 тыс. рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их запросы: 150 тыс. рублей у людей до 24 лет и 222 тыс. у россиян старше 45 лет.

Самые высокие запросы у москвичей — 250 тыс. рублей. Краснодарцам для счастья в месяц нужно 180 тыс. рублей, жителям Ростова-на-Дону 205 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, Краснодар вместе с Москвой и Уфой возглавил рейтинг самых дорогих городов по версии портала SuperJob. В список наиболее дорогостоящих товаров попали недвижимость, продукты питания, бензин, услуги ЖКХ и проезд в общественном транспорте. Тем не менее, четверть россиян хотели бы провести в кубанской столице зиму.