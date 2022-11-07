Жителям Краснодара для полного счастья нужно 180 тыс. рублей в месяц

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Портал SuperJob выяснил, сколько денег нужно в месяц среднестатистическому россиянину для счастья

За полгода запросы людей выросли почти на 8% — со 190 до 205 тыс. рублей. Чтобы ощущать себя счастливым, мужчинам денег требуется больше, чем женщинам: 226 и 182 тыс. рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их запросы: 150 тыс. рублей у людей до 24 лет и 222 тыс. у россиян старше 45 лет.

Самые высокие запросы у москвичей — 250 тыс. рублей. Краснодарцам для счастья в месяц нужно 180 тыс. рублей, жителям Ростова-на-Дону 205 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, Краснодар вместе с Москвой и Уфой возглавил рейтинг самых дорогих городов по версии портала SuperJob. В список наиболее дорогостоящих товаров попали недвижимость, продукты питания, бензин, услуги ЖКХ и проезд в общественном транспорте. Тем не менее, четверть россиян хотели бы провести в кубанской столице зиму.

Деньги Краснодар

Новости

В Краснодарском крае построят экопромышленный парк за 1,3 млрд рублей. Где именно — неизвестно
В Анапу и Туапсе эвакуировали еще 3700 жителей Херсонской области. Замглавы региона допустил уход войск РФ на левый берег Днепра
Жителям Краснодара для полного счастья нужно 180 тыс. рублей в месяц
В Сочи на трассе «Формулы-1» вместо гоночных болидов соревнуются автобусы
В крымский зоопарк «Тайган» эвакуировали животных из Херсонской области
Кинофестиваль «Артдокфест» состоится в Армении. Раньше его проводили в России

Лента новостей

«Вчера был мордобой — у старушек нервы не выдержали»
3 ноября, 09:25
«Вчера был мордобой — у старушек нервы не выдержали»
Репортаж из Анапы, куда эвакуировали тысячи жителей Херсонской области
В Сочи при обрушении балкона многоэтажки погибли люди
Сегодня, 08:35
В Сочи при обрушении балкона многоэтажки погибли люди
Следователи возбудили уголовное дело
Краснодарцев приглашают на бесплатные показы фильмов с Чарли Чаплином
Вчера, 10:21
Краснодарцев приглашают на бесплатные показы фильмов с Чарли Чаплином

Реклама на сайте