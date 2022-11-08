Начальная военная подготовка может вернуться в школы. Госдума считает, что во время спецоперации это актуально

Минобороны поддержало введение НВП в школьный курс, но не согласилось с увеличением срока службы по призыву

Кремль и Минобороны не поддержали идею депутатов об увеличении срока службы по призыву с года до двух. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Якобы власти решили сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военнослужащих.

Напомним, на прошлой неделе сразу несколько парламентариев в Госдуме и Совфеде заявили о том, что увеличение срока службы по призыву «это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии».

В частности издание приводит позицию главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, который не считает, что увеличение срока службы повысит боеспособность российской армии. «Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников», — отметил Клишас.

В то же время другая оборонная инициатива парламентариев нашла поддержку в Минобороны. В частности, ведомство согласилось с необходимостью введения в школах и профтехучилищах начальной военной подготовки. Об этом сообщил замминистра обороны Валерий Герасимов. Он считает, что на предмет нужно выделить 140 часов и преподавать его в течение последних двух лет обучения. В Минобороны считают, что к преподаванию НВП нужно допускать только людей с боевым опытом.

Инициативу готовы поддержать во всех фракциях парламента. Её автор, депутат Сергей Миронов, считает, что этот вопрос актуализировала спецоперация.

«Даже многие добровольцы не имеют необходимого опыта для участия в боевых действиях. Введение такого предмета в школах позволит провести планомерную подготовку граждан к возможному противостоянию с врагом», — заявил Миронов.

Минпросвещения подготовило проект новой программы среднего общего образования. В нем в курс ОБЖ предлагается включить «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» и «Элементы начальной военной подготовки».

Ранее Юга.ру рассказывали о старте осеннего призыва. Узнать о том, отправят ли новобранцев на спецоперацию, и о других тонкостях призыва можно здесь.