Депутаты Госдумы предлагают увеличить срок службы по призыву до 2 лет

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в армии. По его мнению это позволит качественнее готовить военнослужащих. Парламентарий допустил, что такая инициатива может быть внесена на рассмотрение Госдумы.

«В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — отметил Шеремет.

Сам депутат с 1993 по 2002 год проходил службу в ВС Украины. После увольнения занимался охраной предприятий, позже политикой. В начале сентября 2022 Михаил Шеремент заявлял о необходимости полной мобилизации в России. Президентом была объявлена частичная.

Заявление крымского депутата об увеличении срока службы по призыву поддержали в Совете Федерации. Глава оборонного комитета Виктор Бондарев заявил, что в Совфеде проведут консультации по этому вопросу. Парламентарий не сомневается, что идею поддержат.

«Будем советоваться с Министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано»,— заявил Бондарев.

Политик считает, что современное оружие невозможно освоить за год. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле этот вопрос не обсуждался.

Напомним, 1 ноября в России стартовал осенний призыв. Его перенесли на месяц из-за частичной мобилизации. Юга.ру подготовили гайд по призывной кампании и срочной службе. Также мы рассказывали о том, что по-мнению юристов без указа о завершении частичной мобилизации она может возобновиться. В Кремле и Госдуме продолжают настаивать, что вопрос закрыт.