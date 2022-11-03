Депутаты Госдумы предлагают увеличить срок службы по призыву до 2 лет

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру
    © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру

Сразу несколько депутатов высказались за увеличение срока службы по призыву

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в армии. По его мнению это позволит качественнее готовить военнослужащих. Парламентарий допустил, что такая инициатива может быть внесена на рассмотрение Госдумы.

«В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — отметил Шеремет.

Сам депутат с 1993 по 2002 год проходил службу в ВС Украины. После увольнения занимался охраной предприятий, позже политикой. В начале сентября 2022 Михаил Шеремент заявлял о необходимости полной мобилизации в России. Президентом была объявлена частичная.

Заявление крымского депутата об увеличении срока службы по призыву поддержали в Совете Федерации. Глава оборонного комитета Виктор Бондарев заявил, что в Совфеде проведут консультации по этому вопросу. Парламентарий не сомневается, что идею поддержат.

«Будем советоваться с Министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано»,— заявил Бондарев.

Политик считает, что современное оружие невозможно освоить за год. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле этот вопрос не обсуждался.

Напомним, 1 ноября в России стартовал осенний призыв. Его перенесли на месяц из-за частичной мобилизации. Юга.ру подготовили гайд по призывной кампании и срочной службе. Также мы рассказывали о том, что по-мнению юристов без указа о завершении частичной мобилизации она может возобновиться. В Кремле и Госдуме продолжают настаивать, что вопрос закрыт.

Армия Госдума РФ Призыв Частичная мобилизация для СВО

Новости

В Краснодарском крае открыли еще один информационный центр для беженцев из Херсонской области
Депутаты Госдумы предлагают увеличить срок службы по призыву до 2 лет
Спектакль по Пелевину, рок-концерт на балалайках и научный детектив. Собрали гид событий на выходные
В Сочи суд хочет изъять 538 га земли у предпринимателей
На выходных в Краснодаре будет солнечно, а по краю пройдут дожди
В Сочи спасатели вывели из леса заблудившегося 75-летнего грибника

Лента новостей

«Вчера был мордобой — у старушек нервы не выдержали»
Сегодня, 09:25
«Вчера был мордобой — у старушек нервы не выдержали»
Репортаж из Анапы, куда эвакуировали тысячи жителей Херсонской области
Спектакль по Пелевину, рок‑концерт на балалайках и научный детектив
Сегодня, 13:14
Спектакль по Пелевину, рок‑концерт на балалайках и научный детектив
Собрали гид событий на выходные
Кавайные игрушки появились в «Пятёрочке»
Вчера, 15:08
Кавайные игрушки появились в «Пятёрочке»
Их можно получить за покупки

Реклама на сайте