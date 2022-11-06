Краснодарцев приглашают на бесплатные показы фильмов с Чарли Чаплином

7 ноября в 10:00 и 15:00 можно будет посмотреть дебютную работу актёра и режиссёра — ленту «Малыш». Это история ребёнка, которого мать бросила вскоре после рождения. В 11:00 и 16:00 начнётся немая приключенческая трагикомедия «Золотая лихорадка». В нём маленький бродяга отправляется на прииски в Аляске. В 13:00 и 17:50 зрителям покажут драмеди «Огни большого города», в котором уже знакомый герой встречает слепую девушку и пытается найти деньги для операции, чтобы вернуть зрение возлюбленной.

8 ноября в 10:00 начнётся лента «Великий диктатор». Это политическая сатира на нацизм и Адольфа Гитлера. В 12:20 можно будет посмотреть короткометражку «Солнечная сторона» о помощнике фермера, который пытается отлынивать от работы.

9 ноября в 10:00 и 15:15 покажут криминальную комедию «Месье Верду» о серийном убийце в Париже 1930-х годов. В 12:10 и 17:25 начнётся трагикомедия «Новые времена». В ней маленький бродяга пытается выжить в период Великой депрессии. В 13:50 можно будет посмотреть комедию «Цирк» о приключениях Чарли в составе гастролирующей труппы.

10 ноября в 10:00, 12:30, 14:55 и 17:20 пройдут показы короткометражки «Бродяга» о парне, который нанимается работать к фермеру и влюбляется в его дочь. В 10:40, 13:20, 15:45 и 18:00 начнётся трагикомедия «Пилигрим» о сбежавшем преступнике, который украл чужую одежду и выдавал себя за другого. В 11:50, 14:20 и 16:40 можно будет увидеть ленту «Пожарный» о человеке, который поджёг собственный дом, чтобы получить страховку.

Творческое пространство «Пустое место» находится в Краснодаре по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33. Ранее там располагался культурный центр «Типография»*.