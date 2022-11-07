РНКБ выдал кредиты с господдержкой для семей с детьми на 1,5 млрд рублей

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

С начала 2022 года банк РНКБ выдал кредиты в рамках госпрограммы льготного кредитования «Семейная ипотека» на сумму около 1,5 млрд рублей

В России продлили действие программы «Семейная ипотека» — теперь она распространяется на семьи, где ребёнок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. При этом заключить кредитный договор можно до 1 июля 2024 года.

В РНКБ доля заявок на кредит по «Семейной ипотеке» в 2022 году составляет 41% от общего количества заявок на ипотеку с господдержкой. На сегодняшний день банк одобрил заявки на получение кредитов по данной программе на сумму 8,8 млрд рублей. Средняя согласованная сумма кредита по данной программе — 4,6 млн рублей. При этом в 2022 году более 30% кредитов по «Семейной ипотеке» банк выдал на приобретение двух- и трёхкомнатных квартир.

По госпрограмме «Семейная ипотека» клиенты могут оформить займ по льготной ставке от 5% годовых на весь срок кредитования. Максимальный срок кредита — 25 лет. При этом можно приобрести не только строящееся, но и готовое жильё у застройщика.

Кроме того, кредит можно использовать на строительство индивидуального жилого дома или для покупки земельного участка и строительства индивидуального жилого дома. Договоры на строительство должны быть заключены с подрядчиками — организациями или ИП. 

В регионах максимальная сумма кредита по программе — 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области — 12 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 15%, его можно оплатить в том числе за счёт материнского капитала.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ «СЕМЕЙНОЙ ИПОТЕКИ» в РНКБ

Ранее Юга.ру рассказывали, что РНКБ выдал кредиты на ИЖС на 450 млн рублей в 2022 году.

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