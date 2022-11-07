РНКБ выдал кредиты с господдержкой для семей с детьми на 1,5 млрд рублей

С начала 2022 года банк РНКБ выдал кредиты в рамках госпрограммы льготного кредитования «Семейная ипотека» на сумму около 1,5 млрд рублей

В России продлили действие программы «Семейная ипотека» — теперь она распространяется на семьи, где ребёнок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. При этом заключить кредитный договор можно до 1 июля 2024 года.

В РНКБ доля заявок на кредит по «Семейной ипотеке» в 2022 году составляет 41% от общего количества заявок на ипотеку с господдержкой. На сегодняшний день банк одобрил заявки на получение кредитов по данной программе на сумму 8,8 млрд рублей. Средняя согласованная сумма кредита по данной программе — 4,6 млн рублей . При этом в 2022 году более 30% кредитов по «Семейной ипотеке» банк выдал на приобретение двух- и трёхкомнатных квартир.

По госпрограмме «Семейная ипотека» клиенты могут оформить займ по льготной ставке от 5% годовых на весь срок кредитования. Максимальный срок кредита — 25 лет. При этом можно приобрести не только строящееся, но и готовое жильё у застройщика.



Кроме того, кредит можно использовать на строительство индивидуального жилого дома или для покупки земельного участка и строительства индивидуального жилого дома. Договоры на строительство должны быть заключены с подрядчиками — организациями или ИП.



В регионах максимальная сумма кредита по программе — 6 млн рублей , а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области — 12 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 15% , его можно оплатить в том числе за счёт материнского капитала.