Пять краснодарских спектаклей вошли в лонг-лист премии «Золотая маска»

Всероссийская театральная премия «Золотая маска» опубликовала список самых заметных спектаклей 2022 года. В него вошли и работы краснодарских театров

Речь идёт об опере «Борис Годунов» Музыкального театра КТО «Премьера», трагедии «Ромео и Джульетта» и драме «Записки из мертвого дома» Краснодарского академического театра драмы имени Горького, постановке «Сказки Гримм» Нового театра кукол КТО «Премьера» и перформативном спектакле «Невидимый Краснодар» от «Одного театра».

«Золотая маска» — самая почётная в России ежегодная премия для актёров и режиссёров театра. В разные годы жюри также отмечало краснодарские постановки «Серая радуга», «Утиная охота», «На старт! Внимание! Стоп», «Труффальдино», «Жизнь мертвецов», «Я умер от варенья» и многие другие.

Как писали Юга.ру, в конце ноября в Молодёжном театре Краснодара пройдут музыкальные вечера «Дежурные влюбленности. Осень». Это истории человеческих отношений и чувств в этюдах и музыкальных фантазиях.