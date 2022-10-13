В Молодежном театре Краснодара впервые пройдут музыкальные вечера «Дежурные влюбленности. Осень»

Краснодарский молодежный театр «Премьера» представит музыкальные вечера «Дежурные влюбленности. Осень» с 13 по 16 октября. Еще раз их можно будет увидеть с 24 по 27 ноября.

«Это истории человеческих отношений и чувств в этюдах и музыкальных фантазиях от артистов Молодежного театра. В программе всеми любимая эстрада разных лет: двадцатые, тридцатые, сороковые, шестидесятые годы, а также песни нашего времени», — рассказали в пресс-службе театра.

Режиссер вечеров — Даниил Безносов. Участие в постановках примут заслуженные артисты Кубани Анатолий Дробязко и Иван Чиров, а также Ульяна Запольских, Виктория Кузнецова, Алексей Замко, Полина Шипулина, Андрей Новопашин.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале открылась персональная экспозиция Ларисы Ильченко «Сказание о Русском Севере». Посетить ее можно до 23 октября.