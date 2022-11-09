В Сочи в районе турбазы «Южная» построят новую школу

В Сочи в районе заброшенной ранее турбазы «Южная» появится новая общеобразовательная школа на 801 место

Школу построят за счет средств инвестора СЗ ИСК «Еврострой» и безвозмездно передадут муниципалитету. Площадь земельного участка, выделенного под строительство, — более 2,5 гектаров. Строительную площадку уже подготавливают.

Проект предполагает возведение четырехэтажного здания, состоящего из четырех блок-секций со всем необходимым для образовательного процесса. В новой школе разместят более 30 классов и вспомогательные помещения — блоки актовых и спортивных залов, кабинеты медпункта, столовую, библиотеку с читальным залом, игровые комнаты для группы продленного дня.

При строительстве используют современные материалы и технологии. Проектные решения предусматривают оптимальный внутренний климат и максимальную освещенность учебных помещений. Учтут и доступность для маломобильных групп населения — здание планируют оснастить лифтами и пандусами.

© Изображение пресс-службы компании «Еврострой»

На пришкольной территории разместят стадион, площадки для спорта и активных игр, зелёные уголки и другие функциональные зоны. Поблизости расположат городской экопарк — здесь, на свежем воздухе учителя смогут проводить уроки по изучению родного края, природоведению, биологии, географии. Для знакомства с парковой флорой и геологией разрабатывают специальное мобильное приложение.

Для новой школы создадут современные системы электро- и водоснабжения, канализации и отвода ливневых стоков, а также построят подъездные пути. С учётом рельефа местности девелопер предусмотрел строительство противооползневых сооружений.

Учитывая дефицит образовательных учреждений в городе Сочи, появление нового соцобъекта очень актуально для курорта. Завершить строительство планируют в 2025 году.